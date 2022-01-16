Карузо: «Вокруг моего появления вместо Джоковича возник настоящий медийный резонанс, и это отнимает много энергии»

150-я ракетка мира Сальваторе Карузо прокомментировал то, что заменит Новака Джоковича в основной сетке Australian Open.

«Я счастлив и горд сыграть на одном из самых важных турниров в мире. В то же время я понимаю разочарование Новака и хочу, чтобы он как можно скорее вернулся к любимому делу. Не уверен, что могу сформулировать мнение об этой ситуации, потому что не знаю всех подробностей и не считаю правильным кого-то судить.

Вокруг моего появления в сетке возник настоящий медийный резонанс, и это отнимает много энергии. Она очень пригодится мне завтра, и я надеюсь ее сохранить", — написал Карузо в Instagram.

Завтра, 17 января, итальянский теннисист сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.

16 января, Федеральный суд Австралии принял окончательное решение о депортации 34-летнего Джоковича, которые ранее въехал в страну без прививки от коронавируса, чего требуют правила.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.