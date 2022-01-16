Тарпищев оценил перспективы Джоковича после его депортации из Австралии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил перспективы сербского теннисиста Новака Джоковича после решения Федерального суда Австралии депортировать его из страны.

«Впереди еще год, — приводит слова Тарпищева РЕН ТВ. — Все это утихнет потихоньку, а если Джокович в соответствии с их законодательством исполнит всю нормативную базу, о которой говорится, будет играть полноценно».

По его мнению, депортация приведет к потере очков серба.

«Для него только потеря очков. И если Даниил Медведев выиграет, то он становится первым. Конечно, жалко Новака», — сказал он.

Тарпищев считает, что теннисист не поехал бы в Австралию, зная о проблемах.

«Мы документов не видели. Насколько я знаю Новака, он же так просто не ехал в Австралию. Джокович же значит был уверен, что у него все в порядке. С другой стороны, его раз пропустили, потом закрыли визу, потом снова открыли. Странные действия с их стороны», — заявил президент ФТР.

Он считает, что Джокович в сложившейся ситуации выглядит меньше всего виноватым.

«Меньше всего я виню Джоковича, потому что ясно, что он не мог не ехать, если знал, что у него все в порядке. А те придирки, которые есть, они выглядят смешными на основании прессы. Новаку обидно пропускать Australian Open. Он мог в десятый раз выиграть. Но его всего лишили, причем как-то нецивилизованно», — подытожил он.

16 января Федеральный суд Австралии принял решение депортировать Джоковича из страны.