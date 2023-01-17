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Сегодня, 05:59

Мугуруса проиграла Мертенс в трех сетах в первом круге Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент
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Испанка Гарбинье Мугуруса уступила бельгийке Элисе Мертенс в первом круге Australian Open.

Мертенс одержала победу в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:1.

Во втором круге Мертенс встретится с победителем матча Лорен Дэвис (США) — Данка Ковинич (Черногория).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 26) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:1

Теннис
Australian Open
Гарбинье Мугуруса
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