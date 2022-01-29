Кафельников: «Надаль не выдержит темпа Медведева в финале Australian Open»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финала Australian Open, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

«Медведеву надо просто играть так, как он играл до этого. Надаль не успевает физически по скорости. Из-за этого он много играет резаными с двух рук. Он не успевает подойти к мячу. Уверен, что Рафа не выдержит темпа. Физически его не хватит на этот матч.

Медведев сильнее Надаля. Уверен, что Даня выиграет максимум в четырех сетах. Испанец не выдержит игру на таком уровне на протяжении всего матча. Шансы Медведева — 75 на 25, надо душить темпом. Даня может это делать, тогда Надаль не будет успевать. Медведев хорошо умеет разводить по разным углам», — приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

Финал между Медведевым и Надалем состоится завтра, 30 января. Начало запланировано на 11.30 (мск).