Виктория Азаренко поздравила Барти с победой на Australian Open

Теннисистка Виктория Азаренко поздравила Эшли Барти с победой на Australian Open.

«Сейчас просто нет теннисистки лучше, чем Эш Барти. Самая собранная и сосредоточенная! Совершенно восхищает, как она умеет собирать детали воедино и добавлять еще немного в свою игру! Какой пример! Чемпионка, поздравляю тебя и всю твою команду», — написала Азаренко в Twitter.

Барти в финале Australian Open обыграла американку Дэниэлл Коллинз со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Она стала первой австралийкой за 44 года, которая победила на этом турнире.