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Сегодня, 14:10

Виктория Азаренко поздравила Барти с победой на Australian Open

Анна Горшкова
Корреспондент

Теннисистка Виктория Азаренко поздравила Эшли Барти с победой на Australian Open.

«Сейчас просто нет теннисистки лучше, чем Эш Барти. Самая собранная и сосредоточенная! Совершенно восхищает, как она умеет собирать детали воедино и добавлять еще немного в свою игру! Какой пример! Чемпионка, поздравляю тебя и всю твою команду», — написала Азаренко в Twitter.

Барти в финале Australian Open обыграла американку Дэниэлл Коллинз со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Она стала первой австралийкой за 44 года, которая победила на этом турнире.

Источник: https://twitter.com/vika7/status/1487371535438721026?s=20&t=opvDrD3NLUW3PWp_zFQz_A
Теннис
Виктория Азаренко
Эшли Барти
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