Российские болельщики поддержали теннисиста Даниила Медведева, которого оштрафовали после полуфинала Australian Open против грека Стефаноса Циципаса (7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1).

Медведев получил штраф в размере 12 тысяч евро за поведение во время игры с Циципасом. Россиянин был наказан за неприличный жест в адрес болельщиков и конфликт с судьей.

hovawart645: «А судью не штрафанут? Даня прав — это недосмотр судьи, который сам должен был закрыть рот папаше Циципаса».

Marty Friedman: «Ну все, бойфренд Серены может быть спокоен».

Piter OneLove: «Смешные штрафы по сравнению с заработком игроков на этом турнире».

Zemskov: «Давайте не будем считать чужие деньги и просто порадуемся выходу Медведева в финал, где пожелаем ему победы! Несмотря на все козни организаторов по Джоковичу. Сетка не менялась, в полуфинале должен быть Джок и Надаль. Кто бы выиграл? Так что думаю, всю возню с Джоком заточили под 21-й титул Надаля. Помеха только одна осталась — Даниил Медведев. С другой стороны — Медведев еще молод. Выиграет этот турнир — останется еще 18 до сравнения с великими. Будем болеть!»

Дайте ходу пароходу: «Возьмет Кубок — мы скинемся на штрафы».

nl_2010_: «Даня уже честно заработал 1,580,000 долларов за выход в финал. И 12,000 штрафа он тоже честно заработал».

В финале Australian Open Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится завтра, 30 января. Начало встречи запланировано на 11.30 (мск).