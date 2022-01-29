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«Возьмет Кубок — мы скинемся на штрафы». Российские болельщики поддержали Медведева после наказания в Австралии

Российские болельщики поддержали теннисиста Медведева после штрафа на Australian Open
Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российские болельщики поддержали теннисиста Даниила Медведева, которого оштрафовали после полуфинала Australian Open против грека Стефаноса Циципаса (7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1).

Медведев получил штраф в размере 12 тысяч евро за поведение во время игры с Циципасом. Россиянин был наказан за неприличный жест в адрес болельщиков и конфликт с судьей.

hovawart645: «А судью не штрафанут? Даня прав — это недосмотр судьи, который сам должен был закрыть рот папаше Циципаса».

Marty Friedman: «Ну все, бойфренд Серены может быть спокоен».

Piter OneLove: «Смешные штрафы по сравнению с заработком игроков на этом турнире».

Zemskov: «Давайте не будем считать чужие деньги и просто порадуемся выходу Медведева в финал, где пожелаем ему победы! Несмотря на все козни организаторов по Джоковичу. Сетка не менялась, в полуфинале должен быть Джок и Надаль. Кто бы выиграл? Так что думаю, всю возню с Джоком заточили под 21-й титул Надаля. Помеха только одна осталась — Даниил Медведев. С другой стороны — Медведев еще молод. Выиграет этот турнир — останется еще 18 до сравнения с великими. Будем болеть!»

Дайте ходу пароходу: «Возьмет Кубок — мы скинемся на штрафы».

nl_2010_: «Даня уже честно заработал 1,580,000 долларов за выход в финал. И 12,000 штрафа он тоже честно заработал».

В финале Australian Open Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится завтра, 30 января. Начало встречи запланировано на 11.30 (мск).

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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