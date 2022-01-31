Надаль прокомментировал победу над Медведевым в финале Australian Open

Надаль опубликовал пост после победы над Медведевым в финале Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост в Instagram после победы над россиянином Даниилом Медведевым (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5) в финале Australian Open — 2022. Встреча продолжалась 5 часов 28 минут.

«Каждое движение имеет значение, — написал теннисист в публикации. — Победа, которую нужно запомнить».

Надаль выиграл 21-й турнир «Большого шлема», установив рекорд. Испанец побил достижение швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.