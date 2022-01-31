Журова назвала бескультурьем поведение болельщиков в финале Australian Open

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова Даниила Медведева, который назвал русофобией поведение болельщиков во время финала Australian Open против Рафаэля Надаля (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5).

«У него уже была неприятная история на летней Олимпиаде, когда произошел инцидент с чилийским журналистом. Вы помните, как он отреагировал, — сказала Журова «СЭ». — К сожалению, даже в спорте высших достижений болельщики могут использовать такие штучки, зная, что это выведет из себя спортсмена. Дане не стоит на это обращать внимания. Они теперь будут неоднократно этим пользоваться. Нужно не так бурно реагировать, хоть это и сложно. Когда спортсмен вышел играть, не может быть никаких националистических и расовых вещей. Это не то, что русофобия, это бескультурье».

Ранее, 30 января, Медведев уступил Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Даниил был посеян на турнире под вторым номером, Надаль — под шестым.