Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:10

Журова назвала бескультурьем поведение болельщиков в финале Australian Open

Журова отреагировала на слова Даниила Медведева о поведении болельщиков в финале Australian Open
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова Даниила Медведева, который назвал русофобией поведение болельщиков во время финала Australian Open против Рафаэля Надаля (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5).

«У него уже была неприятная история на летней Олимпиаде, когда произошел инцидент с чилийским журналистом. Вы помните, как он отреагировал, — сказала Журова «СЭ». — К сожалению, даже в спорте высших достижений болельщики могут использовать такие штучки, зная, что это выведет из себя спортсмена. Дане не стоит на это обращать внимания. Они теперь будут неоднократно этим пользоваться. Нужно не так бурно реагировать, хоть это и сложно. Когда спортсмен вышел играть, не может быть никаких националистических и расовых вещей. Это не то, что русофобия, это бескультурье».

Ранее, 30 января, Медведев уступил Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Даниил был посеян на турнире под вторым номером, Надаль — под шестым.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
Светлана Журова
0
Читайте также
Пять иностранцев и пять россиян с допинговой историей на Олимпиаде-2022. За что и сколько они оттрубили?
Материалы сюжета: Медведев — Надаль: исторический финал Australian Open 2022
Болбои, публика и русофобы. Кто помешал Медведеву выиграть в Австралии
Даниил Медведев: «Тренер после игры пожал руку. Минимально поговорили»
Джокович пожелал удачи Медведеву: «В будущем ты еще много раз выиграешь турниры «Большого шлема»
Даниил Медведев: «В каждом большом матче никто не желал моего успеха»
Хачанов — о финале Аustralian Open: «Сумасшедший матч»
В Госдуме прокомментировали поражение Медведева в финале Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Де Хеа назвал Медведева топовым игроком после финала Australian Open

Надаль прокомментировал победу над Медведевым в финале Australian Open
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости