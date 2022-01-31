Циципас поделился мнением о матче Медведева с Надалем в финале Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал финальный матч Australian Open, в котором играли испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5).

«Поздравляю их с великолепным финалом! Матч получился очень интенсивным. Что еще я могу сказать... магический вечер даже для тех, кто просто смотрел эту встречу», — написал Циципас в Twitter.

Congrats for an amazing final from both! A match that was intensely lived.



What else can I say... truly a magical night even for those watching ??? — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) January 30, 2022

Ранее Циципас проиграл Медведеву в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (6:7 (5:7), 6:4, 4:6, 1:6).