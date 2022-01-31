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Сегодня, 13:54

Циципас поделился мнением о матче Медведева с Надалем в финале Australian Open

Екатерина Савостина
Корреспондент

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал финальный матч Australian Open, в котором играли испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5).

«Поздравляю их с великолепным финалом! Матч получился очень интенсивным. Что еще я могу сказать... магический вечер даже для тех, кто просто смотрел эту встречу», — написал Циципас в Twitter.

Ранее Циципас проиграл Медведеву в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (6:7 (5:7), 6:4, 4:6, 1:6).

Теннис
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас
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