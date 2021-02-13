Хачанов в трех сетах на тай-брейках уступил Берреттини в третьем круге Australian Open

Итальянец Маттео Берреттини в матче 3-го круга Australian Open 13 февраля в трех сетах обыграл россиянина Карена Хачанова — 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Матч длился три часа.

В 1/8 финала турнира Берреттини встретится с греком Стефаносом Циципасом, который победил шведа Микаэля Имера со счетом 6:4, 6:1, 6:1.

В мужской части сетки осталось трое представителей России.

Ранее 13 февраля пробился в следующий круг Даниил Медведев, который в пяти сетах обыграл серба Филипа Краиновича — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:0. Также в следующий круг вышел и Андрей Рублев, который в трех сетах справился с испанцем Фелисиано Лопесом.

В пятницу, 12 февраля в 1/8 финала турнира пробился еще один россиянин — Аслан Карацев, который победил аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 6:3, 6:3.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Маттео Берреттини (Италия, 9) — Карен Хачанов (Россия, 19) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)