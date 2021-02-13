Циципас вышел в 1/8 финала Australian Open, где может встретиться с Хачановым

Греческий теннисист Стефанос Циципас в третьем круге Australian Open победил шведа Микаэля Имера со счетом 6:4, 6:1, 6:1.

Встреча длилась 1 час 36 минут. Шестой номер ATP сделал 8 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов.

В 1/8 финала Циципас встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Маттео Берреттини (Италия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:4, 6:1, 6:1