Циципас вышел в 1/8 финала Australian Open, где может встретиться с Хачановым
09:05
Греческий теннисист Стефанос Циципас в третьем круге Australian Open победил шведа Микаэля Имера со счетом 6:4, 6:1, 6:1.
Встреча длилась 1 час 36 минут. Шестой номер ATP сделал 8 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов.
В 1/8 финала Циципас встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Маттео Берреттини (Италия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:4, 6:1, 6:1
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