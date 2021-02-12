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Карацев обыграл Шварцмана в трех сетах и вышел в четвертый круг Australian Open

11:00
Аслан Карацев. Фото Reuters
Аслан Карацев. Фото Reuters
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Российский теннисист Аслан Карацев победил аргентинца Диего Шварцмана в матче третьего круга со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Россиянин сделал 9 эйсов и допустил одну двойную ошибку. В четвертом круге Карацев сыграет с победителем пары Даниил Шаповалов — Феликс Ожье-Алиассим.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Аслан Карацев (Россия, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 8) — 6:3, 6:3, 6:3

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