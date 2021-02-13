Медведев в пяти сетах обыграл Краиновича и вышел в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев 13 февраля в матче 3-го круга Australian Open в пяти партиях сломил сопротивление серба Филипа Краиновича — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:0. Матч длился три часа и пять минут.

Следующим соперником 25-летнего россиянина станет американец Маккензи Макдональд, который в трех сетах разобрался с южноамериканцем Ллойдом Харрисом — 7:6 (9:7), 6:1, 6:4.

Пополнить список российских теннисистов в 1/8 финала могут Андрей Рублев, который встречается с испанцем Фелисиано Лопесом, и Карен Хачанов, который днем сыграет против итальянца Маттео Берреттини.

В пятницу, 12 февраля в 1/8 финала турнира пробился еще один россиянин — Аслан Карацев, который победил аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 6:3, 6:3.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 4) — Филип Краинович (Сербия, 28) — 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0