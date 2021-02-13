Рублев за полтора часа обыграл Лопеса и пробился в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев 13 февраля в матче 3-го круга Australian Open в трех сетах справился с испанцем Фелисиано Лопесом — 7:5, 6:2, 6:3. Соперники провели на корте час и 32 минуты.

В 1/8 финала турнира 23-летний россиянин сыграет против норвежца Каспера Рууда, победившего молдаванина Раду Албота — 6:1, 5:7, 6:4, 6:4.

Ранее 13 февраля пробился в следующий круг и Даниил Медведев, который в пяти сетах обыграл серба Филипа Краиновича — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:0.

В пятницу, 12 февраля в 1/8 финала турнира пробился еще один россиянин — Аслан Карацев, который победил аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 6:3, 6:3.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Фелисиано Лопес (Испания) — 7:5, 6:2, 6:3