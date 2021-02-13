Медведев удивлен выходом Джоковича в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью официальному сайту Australian Open прокомментировал 13 февраля выход серба Новака Джоковича в 1/8 финала турнира.

«Джокович? Я видел, как ему было больно играть из-за травмы. Я ушел спать в середине четвертого сета, потому что сегодня у меня был ранний матч. Утром очень сильно удивился, что он победил. Джокович — это настоящий герой нашего времени», — заявил Медведев.

Из-за травмы Джокович дважды во время встречи с Тэйлором Фритцем был вынужден брать медицинский тайм-аут. Сербский теннисист одержал победу в пяти партиях, и в следующем раунде турнира встретится с канадцем Милошем Раоничем.