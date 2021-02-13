Александрова уступила Барти и последней из россиянок покинула Australian Open

Первая ракетка мира Эшли Барти в матче третьего круга Australian Open 13 февраля в двух сетах обыграла россиянку Екатерину Александрову — 6:2, 6:4. Матч длился час и 21 минуту.

После поражения Александровой в женской части сетки не осталось ни одной представительницы России.

В 1/8 финала австралийская теннисистка сыграет против американки Шелби Роджерс, которая в двух сетах обыграла эстонку Анетт Контавейт — 6:4, 6:3.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Екатерина Александрова (Россия, 29) — 6:2, 6:4

Шелби Роджерс (США) — Анетт Контавейт (Эстония, 21) — 6:4, 6:3