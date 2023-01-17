Маррей — о победе над Берреттини: «В конце некоторые партии были действительно хороши»

Британский теннисист Энди Маррей рассказал, что для него значит победа над итальянцем Маттео Берреттини в первом круге Australian Open.

Матч между спортсменами завершился со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 6:7 (7:9), 7:6 (10:6). В пятом сете британец отыграл матч-пойнт.

«Я просто невероятно счастлив и очень горд собой. В последние несколько месяцев я много работал со своей командой для того, чтобы я мог выступать на таких стадионах, как этот, и в таких матчах против таких игроков, как Маттео, и это окупилось сегодня.

Впервые в жизни я играл такой 10-очковый тай-брейк. Это немного другое. Когда ты ведешь 6:1, или 7:1, или что-то еще, кажется, что ты еще очень далеко. Я думаю, что в конце некоторые партии были действительно хороши», — приводит слова Маррея сайт ATP.

Во втором круге турнира «Большого шлема» 35-летний теннисист сыграет с победителем матча Танаси Коккинакис (Австралия) — Фабио Фоньини (Италия).