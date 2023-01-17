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Сегодня, 11:05

Маррей на тай-брейке пятого сета одолел Берреттини и вышел во второй круг Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Энди Маррей.
Фото Reuters

Британский теннисист Энди Маррей обыграл итальянца Маттео Берреттини в первом круге Australian Open-2023.

Пятисетовый матч завершился со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 6:7 (7:9), 7:6 (10:6). Спортсмены провели на корте 4 часа 49 минут.

66-я ракетка мира Маррей 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету 14-й ракетки мира Берреттини — 31 эйс, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Во втором круге турнира «Большого шлема» 35-летний Маррей сыграет с победителем матча Танаси Коккинакис (Австралия) — Фабио Фоньини (Италия)

В другом матче первого круга испанец Алехандро Давидович Фокина обыграл Александра Бублика из Казахстана со счетом 6:0, 6:7 (3:7), 3:6, 6:4, 6:3. Следующим соперником Давидовича Фокина станет победитель матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Томми Пол (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Энди Маррей (Великобритания) — Маттео Берреттини (Италия, 13) — 6:3, 6:3, 4:6, 6:7 (7:9), 7:6 (10:6)

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 30) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:0, 6:7 (3:7), 3:6, 6:4, 6:3

Теннис
Australian Open
Маттео Берреттини
Энди Маррей
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