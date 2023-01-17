Бенчич и Жабер вышли во второй круг Australian Open
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла Викторию Томову из Болгарии в первом круге Australian Open.
Матч завершился со счетом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. Во втором круге турнира Бенчич сыграет с победительницей матча Клер Лю (США) — Мэдисон Бренгл (США).
В другой игре Онс Жабер из Туниса обыграла Тамару Зиданшек из Словении со счетом 7:6 (10:8), 4:6, 6:1. Следующей ее соперницей станет победительница пары Элисон Риске (США) — Маркета Вондроушова (Чехия)
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — Виктория Томова (Болгария) — 6:1, 6:2
Онс Жабер (Тунис, 2) — Тамара Зиданшек (Словения) — 7:6 (10:8), 4:6, 6:1
Петра Мартич (Хорватия) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:3, 6:4