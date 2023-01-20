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Сегодня, 10:53

Рыбакина поделилась ожиданиями от матча со Свентек в 1/8 финала Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от матча с первой ракеткой мира Игой Свентек в 1/8 финала Australian Open.

«Честно говоря, не имеет значения, в каком раунде я буду играть со Свентек, потому что я считаю, что Ига — великий игрок. Неважно. Моя цель — обыграть лучших игроков, даже если это будет первый, второй раунд, совершенствоваться в течение года. Я думаю, что это будет трудный матч. Надеюсь, все сложится по-моему», — приводит слова Рыбакиной сайт WTA.

Матч между Рыбакиной и Свентек состоится в ночь на 22 января. Счет в личных встречах 1:0 в пользу польской теннисистки.

Теннис
Australian Open
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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