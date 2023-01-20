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Сегодня, 09:59

Оже-Альяссим вышел в 1/8 финала Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Седьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим обыграл аргентинца Франциско Черундоло, занимающего 29-ю строчку рейтинга ATP, в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Матч завершился со счетом 6:1, 3:6, 6:1, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 38 минут. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Оже-Альяссим 9 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 20. На счету Черундоло — 3 эйса, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Канадец в 1/8 финала турнира «Большого шлема» сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Иржи Легечка (Чехия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 28) — 6:1, 3:6, 6:1, 6:4

Теннис
Australian Open
Феликс Оже-Альяссим
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