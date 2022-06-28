Джокович: «Я уже не молод, но любовь к теннису все еще горит во мне»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от победы в первом круге Уимблдона над корейцем Квон Сун Ву (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).

«Вернуться на Центральный корт для меня большая честь и удовольствие. Я уже не молод, но любовь к этому виду спорта все еще горит во мне, и я стараюсь всегда показывать здесь свой лучший теннис. Сейчас, когда мне покорилась отметка в 80 побед, давайте доберемся до 100», — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.

В следующем круге 35-летний Джокович сыграет против 26-летнего австралийца Танаси Коккинакиса.