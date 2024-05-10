Медведев рассказал о своем состоянии после травмы

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что восстановился после травмы, из-за которой он не сумел доиграть турнир серии ATP-1000 в Мадриде.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Я бы сказал, что у меня была небольшая травма. Три дня я пробыл в Мадриде, полностью восстановился. Сейчас я набрал полную силу. Так что я поиграю и посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В четверг, 2 мая, Медведев после первого сета снялся с четвертьфинального матча против чеха Иржи Легечки в турнире в Мадриде.

11 мая Медведев сыграет с британцем Джеком Дрейпером во втором круге турнира в Риме.