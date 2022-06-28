Маррей поделился эмоциями от победы в первом круге Уимблдона

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал победу над Джеймсом Дакуортом в первом круге Уимблдона.

«Было здорово снова оказаться здесь при полном зале. Потрясающая атмосфера. Очевидно, что я немного сдаю позиции, поэтому не знаю, сколько еще возможностей у меня будет сыграть на этом корте. Поэтому я хочу максимально использовать каждый раз, когда мне удается выйти сюда. Рад, что мне удалось справиться с первым матчей и надеюсь, что через пару дней я проведу здесь еще один», — приводит слова Маррея сайт ATP.

35-летний теннисист обыграл Дакуорта со счетом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Во втором круге турнира Маррей встретится с американцем Джони Изнером.