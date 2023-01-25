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Сегодня, 14:17

Джокович во время интервью на корте исполнил песню Happy Birthday для своей мамы

Алина Савинова
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Серб Новак Джокович после победы в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии поздравил свою маму с днем рождения.

24 января маме теннисиста Диане Джокович исполнилось 59 лет. 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» на экране телекамеры по-сербски написал: «С днем рождения, мама» и исполнил для нее на корте песню Happy Birthday, в то время как публика подпевала спортсмену.

Родители Джоковича впервые приехали в Мельбурн после первого из его девяти титулов на Australian Open.

В четвертьфинале турнира серб обыграл россиянина Андрея Рублева со счетом 6:1, 6:2, 6:4. Следующим его соперником будет американец Томми Пол.

Теннис
Новак Джокович
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