Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:17

Чесноков: «У Рублева не было никаких шансов. Джокович играет нереально сильно!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Андрея Рублева от Новака Джоковича (1:6, 2:6, 4:6) в четвертьфинале Australian Open 2023.

«У Рублева не было никаких шансов. Суть не в том, что Рублев играл плохо, а в том, что Джокович играет нереально сильно! Не знаю, кто может остановить его на сегодняшний день. Джокович — главный фаворит Australian Open. В 35 лет он показывает лучший теннис в своей карьере. Играет здорово и очень грамотно», — сказал Чесноков «СЭ».

В полуфинале Australian Open Новак Джокович сыграет против американца Томми Пола. В другой паре за выход в финал поспорят россиянин Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас.

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Новак Джокович
0
Читайте также
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2
Полянский объяснил, почему над Киевом кружат тучи воронов
Мальчик из Бангладеш случайно уплыл в Малайзию во время игры в прятки
Журналист Блюменталь рассказал об ответе Шольца США на теракты на «Северных потоках»
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Рублев и Хачанов в топ-8, вылет Медведева и Надаля
Кафельников о Рублеве: «Проигрывать Джоковичу не стыдно. Он — один из величайших игроков в истории»
Джокович во время интервью на корте исполнил песню «Happy birthday» для своей мамы
Джокович в 10-й раз вышел в полуфинал Australian Open — он никогда не проигрывал на этой стадии
Селиваненко о поражении Рублева от Джоковича: «Новак сейчас в такой форме, что ему сложно что-то противопоставить»
Джокович повторил рекордную победную серию Агасси на Australian Open — серб не проигрывает 26 матчей подряд
Australian Open, 1/4 финала: Рублев уступил Джоковичу и другие результаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович в 10-й раз вышел в полуфинал Australian Open — он никогда не проигрывал на этой стадии

Джокович во время интервью на корте исполнил песню «Happy birthday» для своей мамы
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости