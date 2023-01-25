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Сегодня, 14:21

Кафельников о Рублеве: «Проигрывать Джоковичу не стыдно. Он — один из величайших игроков в истории»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» поражение Андрея Рублева от Новака Джоковича (1:6, 2:6, 4:6) в четвертьфинале Australian Open.

«Что нужно Рублеву, чтобы выиграть хотя бы сет у Джоковича и не психовать? Нужно быть на его уровне, но, к сожалению, Андрей сделать этого не может, поэтому у него и происходят такие нервные срывы. Потому что понимает, что не может конкурировать. Думаю, что каждый в его ситуации точно так же бы психовал. И я, и любой другой. Джоковичу проигрывать не стыдно. Он один из величайших игроков в истории тенниса», — сказал Кафельников «СЭ».

Новак Джокович в 10-й раз вышел в полуфинал Australian Open и в 44-й раз в карьере стал полуфиналистом турнира «Большого шлема».

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Евгений Кафельников
Новак Джокович
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