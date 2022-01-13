Джокович сыграет с Кецмановичем в первом круге Australian Open, если будет допущен до участия в турнире

Первая ракетка мира Новак Джокович узнал своего соперника по первому кругу Australian Open.

По итогам жеребьевки сербу предстоит встретиться со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Отметим, что участие Джоковича в турнире все еще находится под вопросом. При въезде в Австралию серб столкнулся с проблемами из-за медотвода от вакцинации, его визу аннулировали. Теннисиста должны были депортировать, но его адвокаты подали апелляцию в федеральный суд и добились отмены решения погранслужбы. Несмотря на постановление суда, серба все еще могут депортировать — таким правом обладает министр иммиграции Австралии.

Австралия подозревает Джоковича в фальсификации ПЦР-теста на коронавирус, а в Сербии теннисиста обвиняют в нарушении режима самоизоляции: по словам спортсмена, он сдал положительный тест на коронавирус 16 декабря, а два дня спустя дал интервью и принял участие в фотосессии издания L'Equipe, зная о результате своего теста.

Матчи основной сетки Australian Open стартуют 17 января. Джокович является 9-кратным и действующим победителем турнира.