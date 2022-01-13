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Сегодня, 09:36

Джокович сыграет с Кецмановичем в первом круге Australian Open, если будет допущен до участия в турнире

Иван Торопцев
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото AFP

Первая ракетка мира Новак Джокович узнал своего соперника по первому кругу Australian Open.

По итогам жеребьевки сербу предстоит встретиться со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Отметим, что участие Джоковича в турнире все еще находится под вопросом. При въезде в Австралию серб столкнулся с проблемами из-за медотвода от вакцинации, его визу аннулировали. Теннисиста должны были депортировать, но его адвокаты подали апелляцию в федеральный суд и добились отмены решения погранслужбы. Несмотря на постановление суда, серба все еще могут депортировать — таким правом обладает министр иммиграции Австралии.

Австралия подозревает Джоковича в фальсификации ПЦР-теста на коронавирус, а в Сербии теннисиста обвиняют в нарушении режима самоизоляции: по словам спортсмена, он сдал положительный тест на коронавирус 16 декабря, а два дня спустя дал интервью и принял участие в фотосессии издания L'Equipe, зная о результате своего теста.

Матчи основной сетки Australian Open стартуют 17 января. Джокович является 9-кратным и действующим победителем турнира.

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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