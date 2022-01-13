Медведев, Рублев, Карацев и Хачанов узнали соперников по первому раунду Australian Open

В Мельбурне (Австралия) состоялась жеребьевка основной сетки Australian Open в мужском одиночном разряде.

Первый «сеяный» и действующий победитель турнира серб Новак Джокович должен сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем в первом круге. Отметим, что участие Джоковича в Australian Open находится под вопросом.

В первом круге турнира Даниил Медведев (2) встретится со швейцарцеем Генри Лааксоненом. Андрей Рублев (5) сыграет против итальянца Джанлуки Маджера. Медведев и Рублев попали в одну четверть сетки и могут встретиться в четвертьфинале.

Аслан Карацев (18) в первом круге сыграет с испанцем Хауме Мунаром, Карен Хачанов (28) встретится с американцем Денисом Кудлой. В одной четверти сетки с Карацевым и Хачановым оказались немец Александр Зверев (3) и испанец Рафаэль Надаль (6). В первом круге Зверев сыграет со своим соотечественником Даниэлем Альтмайером, а Надаль — с американцем Маркосом Гироном. Грек Стефанос Циципас (4) попал в третью четверть сетки и сыграет со шведом Микаэлем Имером в первом круге.

Матчи с участием россиян:

Даниил Медведев (Россия, 2) — Генри Лааксонен (Швейцария)

Андрей Рублев (Россия, 5) — Джанлука Маджера (Италия)

Аслан Карацев (Россия, 18) — Хауме Мунар (Испания)

Карен Хачанов (Россия, 28) — Денис Кудла (США)

Матчи основной сетки Australian Open стартуют 17 января.