Джокович — о финале Уимблдона: «Алькарас — удивительный игрок, но я, несомненно, хочу забрать этот титул»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением об испанце Карлосе Алькарасе в преддверии финала Уимблдона-2023.

«Он так молод, но сейчас невероятно стабилен, в том числе и на траве. Думаю, многие не ожидали, что он будет так хорошо играть, потому что его игра в основном сконструирована для грунтовых кортов или кортов с более медленным твердым покрытием. Но он невероятно успешно адаптировался к травяной поверхности, а также вызовам соперников. Он удивительный игрок и отличный парень вне корта. Он всегда лояльно ведет себя, уважает историю спорта, уважает всех. Не могу сказать о нем ничего плохого. Мы оба в хорошей форме. Я, несомненно, хочу забрать этот титул. Да, у меня больше опыта участия в финалах турниров «Большого шлема» или Уимблдона, чем у него. Тем не менее он в отличной форме. Он очень мотивирован, голоден до побед. Однако я тоже проголодался, так что давайте устроим праздник», — заявил Джокович.

В полуфинале турнира Алькарас обыграл россиянина Даниила Медведева, а Джокович одержал победу над итальянцем Янником Синнером. Мужской финал Уимблдона-2023 пройдет 16 июля. Джокович является действующим победителем соревнований.