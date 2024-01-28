Джокович — Медведеву: «Сегодня не повезло, но ты провел потрясающий турнир»

Первая ракетка мира Новак Джокович обратился к Даниилу Медведеву, который проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open.

«Даниил приложил огромные усилия! Сегодня не повезло, но ты провел потрясающий турнир», — написал Джокович в соцсети.

Также серб поздравил Синнера с первым титулом на турнирах «Большого шлема».

«Браво, Янник! Заслуженно! Поздравляю твою семью и команду», — написал Джокович.

К поздравлениям присоединился 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль.

«Потрясающе, Янник, брависсимо! Поздравляю тебя, твою команду, твою семью и всю Италию — они сегодня победили вместе с тобой», — написал в соцсети Надаль.

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.