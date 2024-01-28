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Сегодня, 16:54

Сестра Медведева предположила, почему Даниил проиграл в финале Australian Open

Микеле Антонов
Корреспондент
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Юлия Турчанинова, сестра теннисиста Даниила Медведева, прокомментировала «СЭ» поражение российского теннисиста в финале Australian Open от итальянца Янника Синнера — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

«Наверное, устал и морально, и физически», — сказала Турчанинова «СЭ».

Российский теннисист 11 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Синнера 14 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог выиграть финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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