Дядя Джоковича: «Новака хотели унизить, поставить на колени»

Дядя Новака Джоковича Горан резко высказался о ситуации, с которой теннисист столкнулся в Австралии.

«Ему дали визу, а потом арестовали. Это была ловушка. Его пригласили, дали все документы, а потом посадили в тюрьму. Его хотели унизить, поставить на колени. Но этому не бывать, потому что мы, сербы — гордый народ.

Им будет непросто смириться с этим решением и отстать от него, хотя Новак ничего и не нарушал. Ему уже сказали, что ему лучше уехать из страны, иначе они могут его депортировать и запретить въезд на три года», — приводит слова Горана Marca.

На прошлой неделе по прилете в Мельбурн Джоковичу было отказано во въезде в Австралию из-за нарушения антикоронавирусных требований, его виза была аннулирована. Серба должны были депортировать, но его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию. До суда, который прошел в понедельник, Джокович находился в специальном отеле для мигрантов.