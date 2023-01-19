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Сегодня, 17:45

Дмитриева считает, что матч с Кордой станет настоящей проверкой для Медведева

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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18-кратная чемпионка СССР, известная журналистка Анна Дмитриева в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от матча третьего круга между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Себастьяном Кордой.

«Серьезный матч для Дани. Это такое первое серьезное испытание, которое, может быть, даст ответ на вопрос, готов ли он к тому, что мы от него ждем, и что он сам от себя ожидает. Корда в хорошей форме, очень молодой, перспективный игрок, с хорошей школой. У него вся семья спортивная: сестра — олимпийская чемпионка по гольфу, отец — чемпион Australian Open. Так что у него много мотивов показать себя с лучшей стороны. Даня достаточно спокойно проходил первые матчи, но соперники были однотипные, разнообразие не демонстрировали. Любопытно, насколько грамотно Даниил проведет этот матч», — сказала Дмитриева «СЭ».

Матч Даниила Медведева и Себастьяна Корда состоится в пятницу, 20 января.

Теннис
Australian Open
Анна Дмитриева
Даниил Медведев
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