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Сегодня, 09:53

Медведев в четырех сетах обыграл Боржеша и вышел в четвертьфинал Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл португальца Нуну Боржеша в четвертом круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. Спортсмены провели на корте 3 часа 7 минут.

3-я ракетка мира Медведев 13 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету 69-й рактеки мира Боржеша 5 эйсов, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Медведев вышел в четвертый в карьере четвертьфинал на Australian Open. Следующим соперником россиянина станет победитель матча Артур Казо (Франция, WC) — Хуберт Хуркач (Польша, 9).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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