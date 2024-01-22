Australian Open — расписание и результаты 22 января: Медведев победил Боржеша, матч Алькараса

Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 22 января.

22 января в Мельбурне свои матчи проведут Карлос Алькарас и Александр Зверев. Даниил Медведев победил Нуну Боржеша и вышел в четвертьфинал.

Начало игрового дня — в 06.45 по московскому времени.

22 января, понедельник

1/8 финала

Даниил Медведев (Россия, 3) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1

Хуберт Хуркач (Польша, 9) — Артур Казо (Франция, WC) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:3), 6:4

Александр Зверев (Германия) — Кэмерон Норри (Великобритания)

Миомир Кецманович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания)

Расписание и все результаты Australian Open-2024