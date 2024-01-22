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Сегодня, 08:39

Свитолина снялась после трех геймов четвертого круга Australian Open с Носковой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Элина Свитолина и физиотерапевт.
Фото Reuters

Чешка Линда Носкова вышла в четвертьфинал Australian Open-2024 на отказе украинки Элины Свитолиной.

Встреча завершилась при счете 3:0 в пользу чешской теннисистки. Представительница Украины снялась из-за проблем со спиной.

Элина Свитолина и физиотерапевт.
Фото Reuters

В 1/4 финала турнира «Большого шлема» Носкова сыграет с другой представительницей Украины Даяной Ястремской.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Линда Носкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 19) — 3:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Australian Open
Элина Свитолина
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