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Сегодня, 19:40

Медведев отыгрался с 0-2 по сетам и победил Руусувуори во втором круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл финна Эмиля Руусувуори во втором круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. Спортсмены провели на корте 4 часа 20 минут. Во втором сете 27-летний россиянин вызывал физиотерапевта, который забинтовал ему мозоль на правой стопе.

Всего в матче 3-я ракетка мира Медведев 23 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16. На счету 53-й ракетки мира Руусувуори 1 эйс, 4 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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