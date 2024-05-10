Появилось видео, как на голову Джоковича упала бутылка болельщика в Риме

В сети появилось видео момента, когда на голову серба Новака Джоковича упала бутылка болельщика на «мастерсе» в Риме.

Первая ракетка мира подошел к болельщикам, чтобы раздать автографы после матча второго круга против француза Корентена Муте (6:3, 6:1). В этот момент из рюкзака одного из болельщиков выпала бутылка, которая упала сербу на голову.

Ранее стало известно, что состояние теннисиста не вызывает серьезных опасений.