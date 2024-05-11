Медведев вернул себе статус фаворита. Россиянин успешно начал защиту титула в Риме

Даниил провел классный стартовый матч на итальянском «мастерсе» против Джека Дрейпера.

Теннис. «Мастерс». Рим. Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 7:5, 6:4

Томми Пол (США, 14) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 6:2

WTA 1000. Рим. Третий круг

Паула Бадоса (Испания) — Диана Шнайдер (Россия) — 5:7, 6:4, 6:4

Наоми Осака (Япония) — Дарья Касаткина (Россия, 10) — 6:3, 6:3

Даниил Медведев начал защиту титула на «мастерсе» в Риме настолько уверенно, словно и не получал травму буквально в начале мая, из-за которой не доиграл четвертьфинал в Мадриде. В столице Италии во встрече второго круга россиянин довольно легко переиграл весьма непростого оппонента — британца Джека Дрейпера, причем показал классный теннис и подтвердил статус одного из главных фаворитов. Кстати, он отметил своеобразный юбилей — одержал сотую победу на «мастерсах» в карьере.

Быстро поправил здоровье

Теннисная жизнь непредсказуема. Казалось, совсем недавно чех Иржи Лехечка на отказе Медведева вышел в полуфинал в Мадриде. Тогда можно было назвать Лехечку везунчиком, однако Иржи в следующей встрече получил серьезное повреждение спины, снявшись как с матча, так затем и с Рима, и даже с «Ролан Гаррос». Что же касается Даниила, то он отделался если не легким испугом, то, по крайней мере, лишь небольшой травмой. Россиянин прибыл в Рим, приступил к тренировкам, а перед стартом «мастерса» заявил, что чувствует себя неплохо, да и риск усугубить повреждение отсутствует.

«После травмы всегда нелегко сразу вернуться на хороший уровень. Первый матч будет очень важным в плане понимания моего текущего состояния. Думаю, если хорошо сыграю, то могу быть одним из фаворитов», — сообщил наш теннисист на пресс-конференции. Конечно, он сделал реверанс в сторону первого сеяного — серба Новака Джоковича, но дал понять — так просто он прошлогодний трофей не отдаст. К тому же Медведеву не слишком улыбается остаться на год с лишним без титулов. А ведь его последняя на данный момент турнирная победа состоялась как раз здесь, в столице Италии, в мае 2023-го, когда в финале он одолел в двух партиях датчанина Хольгера Руне.

На сей раз на старте турнира его оппонентом стал другой молодой талант. 22-летний Дрейпер сейчас занимает 40-е место в рейтинге ATP, в чемпионской гонке он еще выше. В общем, встреча с ним для Медведева должна была стать хорошим тестом на выносливость. Испытание россиянин выдержал на отлично, пусть и заставил поклонников своего таланта немного поволноваться. Уже во втором гейме стартового сета Данилу пришлось отыгрывать брейк-пойнт, после чего он сперва взял чужую подачу, а потом проявил щедрость и отдал свою.

Джек Дрейпер. Фото Reuters

Без встречи с Надалем

У лидера российского тенниса барахлила подача, всего в стартовом сете он вводил мяч первым мячом только в 39 процентов случаев. Как следствие, даже перевес в затяжных розыгрышах на задней линии и качественная игра на приеме не дали Медведеву возможность взять партию совсем уж без напряжения. В седьмом гейме классной обводящей свечой он вновь взял подачу Джека, при 5:4 подавал на матч и... не справился, позволил сопернику сравнять счет. Мало того, в следующем гейме Дрейпер вел 40:15. И тут молодой британец дрогнул, допустил двойную ошибку, что позволило россиянину завязать борьбу и сделать уже третий брейк. Хотя на сет Медведев все равно подал не без приключений, отыгравшись с 30:40.

Прежде Дрейперу порой не хватало физических кондиций, однако в начале второго сета он по-прежнему выглядел свежо. Но все же Даниил сломал-таки оппонента психологически, вытащив подачу при 0:1 с 30:40, а затем и взяв следующий гейм с 40:15 у Джека. Вот тогда у расстроенного британца и произошел провал в игре — он проиграл 14 розыгрышей подряд! Победа в кармане? Отнюдь, Даниил и тут пощекотал нервы, а Джек с 1:5 внезапно расслабился и начал попадать по линиям. Вскоре счет на подаче Медведева стал уже 5:4 и 30:30. Еще чуть-чуть — и сет бы повис. К счастью, россиянин это и сам прекрасно понял и вовремя включился — двумя острыми атаками поставил точку в матче.

Даниил Медведев. Фото Reuters

В целом он остался доволен своей стартовой игрой, хотя понятно, что второму сеяному надо будет прибавлять. Но самое главное, что Даниил очень неплохо двигался по корту и на проблемы с ногой не жаловался. Теперь его в третьем круге ждет матч с 20-летним сербом Хамадом Медьедовичем. Примечательно, что потенциальные соперники Медведева в четвертом круге (россиянин Аслан Карацев) и четвертьфинале (легендарный испанец Рафаэль Надаль) выбыли, уступив соответственно американцу Томми Полу и поляку Хуберту Хуркачу. Рафа, кстати, потерпел очень болезненное поражение, взяв лишь четыре гейма — 1:6, 3:6. После чего грунтовый король заявил, что до сих пор не уверен в своем участии в «Ролан Гаррос».

Не слишком повезло в первой половине игрового дня и большинству российских теннисисток. Помимо Медведева, можно отметить только выигрыш дуэта Мирры Андреевой и Веры Звонаревой, а так кроме Карацева вылетела и пара Анны Калинской и Елены Весниной, а также Дарья Касаткина с Дианой Шнайдер.