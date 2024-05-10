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Сегодня, 21:55

Джокович вышел в третий круг «мастерса» в Риме

Руслан Минаев
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Серб Новак Джокович победил француза Корентена Муте во втором круге «мастерса» в Риме — 6:3, 6:1.

Матч длился 1 час 26 минут. Джокович реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов, у Муте — 2 из 7.

В третьем круге первая ракетка мира встретится с Алехандро Табило (Чили, 29).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Корентен Муте (Франция, LL) — 6:3, 6:1

Миомир Кецманович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия, 5) — 0:6, 6:4, 6:4

Теннис
Новак Джокович
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