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Сегодня, 13:08

Циципас поделился мнением по поводу отстранения российских и белорусских теннисистов от Уимблдона

Виктория Кравченко
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Стефанос Циципас.
Фото Reuters

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что думает по поводу отстранения российских и белорусских игроков от Уимблдона.

«Теннисисты не могут контролировать то, что происходит. Особенно спортсмены тех стран, которые больше всех пострадали. Это чувствительный вопрос. Это нехорошо, что им не разрешили играть. Они не сделали ничего плохого, что привело бы к автоматической дисквалификации из турнира», — цитирует Циципаса Greek City Times.

Ранее против отстранения высказался Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей и другие.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля 2022 года. 20 апреля организаторы турнира сообщили, что отказывают российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Теннис
Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас
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