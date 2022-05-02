18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с «СЭ» прокомментировала высказывание британского теннисиста Энди Маррея против отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне.

«Это замечательно, он очень авторитетный, чемпион и лицо Уимблдона, победитель Олимпийских игр там же, на тех кортах. Надеюсь, его высказывание даст плоды. Все-таки было подсчитано, что около 50 человек отстранили от Уимблдона. Я чувствую, что теннисисты начинают объединяться в едином решении, это трогает», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Ранее против отстранения выступили Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

20 апреля организаторы Уимблдона, который пройдет с 27 июня по 10 июля, отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине.