Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:59

Тарпищев о победе Рублева: «Ему нужно однозначно прибавлять, с такой игрой титул будет взять очень тяжело»

Рублев вышел в третий круг турнира в Мадриде, обыграв Дрэйпера
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Андрея Рублева над британцем Джеком Дрэйпером во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

«Сегодня я не успел посмотреть матч Андрея. Знаю, что ему было очень тяжело играть против британца. Дрэйпер достойно себя показал, предоставил Рублеву немало проблем. В целом ожидаемо для меня. Андрей большой молодец, что сумел переломить ход встречи и пройти в следующий раунд. Но ему нужно однозначно прибавлять, с такой игрой титул будет взять очень тяжело. В первую очередь, конечно, нужно работать над психологическими аспектами. Думаю, что в следующем матче ему будет уже легче», — сказал Тарпищев «СЭ».

Россиянин Андрей Рублев в трех сетах победил британца Джека Дрэйпера, занимающего 121-ю строчку рейтинга ATP, во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту. За это время 24-летний Рублев выполнил 15 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 20-летний Дрэйпер шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал четыре брейка.

Теннис
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Россиян поддерживают почти все в теннисе. Почему так не могут фигуристы?
Нам нужна своя Лига чемпионов России. И никаких 18 клубов в РПЛ! Как пережить отлучение от еврокубков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циципас поделился мнением по поводу отстранения российских и белорусских теннисистов от Уимблдона
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости