Тарпищев о победе Рублева: «Ему нужно однозначно прибавлять, с такой игрой титул будет взять очень тяжело»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Андрея Рублева над британцем Джеком Дрэйпером во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

«Сегодня я не успел посмотреть матч Андрея. Знаю, что ему было очень тяжело играть против британца. Дрэйпер достойно себя показал, предоставил Рублеву немало проблем. В целом ожидаемо для меня. Андрей большой молодец, что сумел переломить ход встречи и пройти в следующий раунд. Но ему нужно однозначно прибавлять, с такой игрой титул будет взять очень тяжело. В первую очередь, конечно, нужно работать над психологическими аспектами. Думаю, что в следующем матче ему будет уже легче», — сказал Тарпищев «СЭ».

Россиянин Андрей Рублев в трех сетах победил британца Джека Дрэйпера, занимающего 121-ю строчку рейтинга ATP, во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту. За это время 24-летний Рублев выполнил 15 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 20-летний Дрэйпер шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал четыре брейка.