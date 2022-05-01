Рафаэль Надаль выступил против отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выступил против отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне.

«Я считаю, что это несправедливо по отношению к моим коллегам. Очевидно, что они не виноваты в том, что сейчас происходит. Мне жаль коллег. Я хотел бы, чтобы ситуация разрешилась по-другому. Посмотрим, что будет дальше, примут ли игроки какое-то решение в связи с этим.

Когда власти накладывают какие-то ограничения, очевидно, что нужно им следовать. Но тут власти просто дали рекомендацию, а Уимблдон пошел на крайний шаг, хотя никто не принуждал к этому. Понятно, что турниры «Большого шлема» не входят в ATP, но в то же время ATP разыгрывает на этих турнирах наибольшее количество очков. Это самые важные турниры, на них разыгрывается 2000 очков, мы обязаны играть на этих турнирах. Посмотрим, какие меры мы примем. Это очень сложная ситуация», — приводит журналист Рим Абуллеил слова Надаля.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля 2022 года. 20 апреля организаторы турнира сообщили, что отказывают российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине.