Британский теннисист Маррей призвал допустить россиян на Уимблдон
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей выступил против отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Daily Mail.
«Я считаю, что это невероятно сложная ситуация. Я разговаривал с некоторыми российскими и украинскими игроками. Мне очень жаль спортсменов, которым запретили играть. Я понимаю, что это покажется им несправедливым. Но я также знаю некоторых людей, которые работают в Уимблдоне. Я также знаю, в какой сложной ситуации они оказались. Есть некоторые вещи, с которыми я не согласен. Они заключаются в том, что якобы Уимблдон заботится только о себе. И ему нет дела до игроков», — сказал Маррей.
20 апреля организаторы Уимблдона, который пройдет с 27 июня по 10 июля, отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинсво спортсменов высказалось против отстранения россиян и белорусов от соревнований.