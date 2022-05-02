Британский теннисист Маррей призвал допустить россиян на Уимблдон

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей выступил против отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Daily Mail.

«Я считаю, что это невероятно сложная ситуация. Я разговаривал с некоторыми российскими и украинскими игроками. Мне очень жаль спортсменов, которым запретили играть. Я понимаю, что это покажется им несправедливым. Но я также знаю некоторых людей, которые работают в Уимблдоне. Я также знаю, в какой сложной ситуации они оказались. Есть некоторые вещи, с которыми я не согласен. Они заключаются в том, что якобы Уимблдон заботится только о себе. И ему нет дела до игроков», — сказал Маррей.