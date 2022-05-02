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Сегодня, 09:37

Британский теннисист Маррей призвал допустить россиян на Уимблдон

Виктория Кравченко
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Энди Маррей.
Фото Twitter

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей выступил против отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Daily Mail.

«Я считаю, что это невероятно сложная ситуация. Я разговаривал с некоторыми российскими и украинскими игроками. Мне очень жаль спортсменов, которым запретили играть. Я понимаю, что это покажется им несправедливым. Но я также знаю некоторых людей, которые работают в Уимблдоне. Я также знаю, в какой сложной ситуации они оказались. Есть некоторые вещи, с которыми я не согласен. Они заключаются в том, что якобы Уимблдон заботится только о себе. И ему нет дела до игроков», — сказал Маррей.

20 апреля организаторы Уимблдона, который пройдет с 27 июня по 10 июля, отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинсво спортсменов высказалось против отстранения россиян и белорусов от соревнований.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220502/tennis-1786516665.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Теннис
Энди Маррей
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