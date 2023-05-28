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Сегодня, 17:42

Чесноков считает, что Хачанов тяжело играл в первом матче на «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил игру российского теннисиста Карена Хачанова в матче первого круга «Ролан Гаррос».

«Хачанов выглядел очень тяжелым во время матча. Француз играл здорово в первых двух сетах, но потом с ним что-то произошло. У него часто проходили укороченные и другие неплохие удары, но после третьего сета все посыпалось. Я думаю, что Карену дальше будет легче, но он не может позволить себе играть так же, как сегодня в первых двух партиях», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Хачанов одержал победу над французом Констаном Лестьенном. Следующим соперником россиянина станет молдавский теннисист Раду Албот, занимающий 111-е место в рейтинге АТР.

Источник: https://tass.ru/sport/17864129
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
Карен Хачанов
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