«Ролан-Гаррос» — 2023, результаты матчей 1-го круга: Хачанов победил Лестьенна, Джере — Рублев и другие
В воскресенье, 28 мая в Париже проходят матчи первого круга турнира «Ролан Гаррос».
Карен Хачанов победил Констана Лестьенна (3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3), Андрей Рублев встретится с Ласло Джере и другие матчи.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Хуберт Хуркач (Польша, 13) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4
Раду Албот (Молдавия, Q) — Патрик Кипсон (США, WC) — 6:3, 6:2, 4:6, 6:1
Таллон Грикспур (Нидерланды) — Педро Мартинес (Испания, Q) — 6:4, 2:6, 0:6, 7:5, 6:3
Себастьян Офнер (Австрия, Q) — Максим Кресси (США) — 6:4, 7:6 (8:6), 6:2
Карен Хачанов (Россия, 11) — Констан Лестьенн (Франция) — 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3
Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 20) — 6:4, 6:4, 6:4
Мартон Фучович (Венгрия) — Юго Гренье (Франция, WC) — 6:3, 5:7, 6:1, 6:3
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Иржи Веселы (Чехия) — 7:5, 6:3, 4:6, 7:6 (9:7)
Себастьян Корда (США, 24) — Маккензи Макдональд (США) — 6:4, 7:5, 6:4
Джейсон Каблер (Австралия) — Факундо Диас Акоста (Аргентина, LL) — 1:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:1
Маттео Арнальди (Италия) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 2:6, 6:3, 6:0, 6:2
Джон Изнер (США) — Нуно Боргес (Португалия)
Лоренцо Музетти (Италия, 17) — Микаэль Имер (Швеция)
Артур Казо (Франция, WC) — Корентен Муте (Франция)
Андрей Рублев (Россия, 7) — Ласло Джере (Сербия)
Лукас Пуиль (Франция) — Юрий Родионов (Австрия)
Бен Шелтон (США, 30) — Лоренцо Сонего (Италия)
Александр Шевченко (Россия) — Оскар Отте (Германия)
Адриан Маннарино (Франция) — Уго Умбер (Франция)