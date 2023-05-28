«Ролан-Гаррос» — 2023, результаты матчей 1-го круга: Хачанов победил Лестьенна, Джере — Рублев и другие

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В воскресенье, 28 мая в Париже проходят матчи первого круга турнира «Ролан Гаррос».

Карен Хачанов победил Констана Лестьенна (3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3), Андрей Рублев встретится с Ласло Джере и другие матчи.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Хуберт Хуркач (Польша, 13) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4

Раду Албот (Молдавия, Q) — Патрик Кипсон (США, WC) — 6:3, 6:2, 4:6, 6:1

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Педро Мартинес (Испания, Q) — 6:4, 2:6, 0:6, 7:5, 6:3

Себастьян Офнер (Австрия, Q) — Максим Кресси (США) — 6:4, 7:6 (8:6), 6:2

Карен Хачанов (Россия, 11) — Констан Лестьенн (Франция) — 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3

Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 20) — 6:4, 6:4, 6:4

Мартон Фучович (Венгрия) — Юго Гренье (Франция, WC) — 6:3, 5:7, 6:1, 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Иржи Веселы (Чехия) — 7:5, 6:3, 4:6, 7:6 (9:7)

Себастьян Корда (США, 24) — Маккензи Макдональд (США) — 6:4, 7:5, 6:4

Джейсон Каблер (Австралия) — Факундо Диас Акоста (Аргентина, LL) — 1:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:1

Маттео Арнальди (Италия) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 2:6, 6:3, 6:0, 6:2

Джон Изнер (США) — Нуно Боргес (Португалия)

Лоренцо Музетти (Италия, 17) — Микаэль Имер (Швеция)

Артур Казо (Франция, WC) — Корентен Муте (Франция)

Андрей Рублев (Россия, 7) — Ласло Джере (Сербия)

Лукас Пуиль (Франция) — Юрий Родионов (Австрия)

Бен Шелтон (США, 30) — Лоренцо Сонего (Италия)

Александр Шевченко (Россия) — Оскар Отте (Германия)

Адриан Маннарино (Франция) — Уго Умбер (Франция)