Джокович проведет встречу с министром по делам иммиграции Австралии

Около офиса адвокатов Новака Джоковича в Мельбурне собралась полиция, сообщает журналист Оливер Браун в Twitter.

На подземную парковку в здании, где находится офис, заехало несколько полицейских машин.

Сербский теннисист в течение ближайших четырех часов должен встретиться с министром по делам иммиграции Австралии Алексом Хоуком для того, чтобы урегулировать вопрос пребывания в стране.

Ранее в этот день суд Мельбурна рассмотрел апелляцию первой ракетки мира Джоковича на аннулирование его визы в Австралию. Судья удовлетворил апелляцию спортсмена и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания.