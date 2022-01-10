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Джокович проведет встречу с министром по делам иммиграции Австралии

12:45
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Около офиса адвокатов Новака Джоковича в Мельбурне собралась полиция, сообщает журналист Оливер Браун в Twitter.

На подземную парковку в здании, где находится офис, заехало несколько полицейских машин.

Сербский теннисист в течение ближайших четырех часов должен встретиться с министром по делам иммиграции Австралии Алексом Хоуком для того, чтобы урегулировать вопрос пребывания в стране.

Ранее в этот день суд Мельбурна рассмотрел апелляцию первой ракетки мира Джоковича на аннулирование его визы в Австралию. Судья удовлетворил апелляцию спортсмена и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Новак Джокович и Australian Open: власти Австралии аннулировали визу, депортация и суд теннисиста, последние новости, подробности