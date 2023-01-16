Белорус Ивашка проиграл ван де Зандсюлпу в первом круге Australian Open

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Белорусский теннисист Илья Ивашка не смог пройти во второй круг Australian Open.

В первом круге Ивашка уступил нидерландцу Ботику ван де Зандсюлпу в четырех сетах — 3:6, 6:3, 5:7, 3:6.

Во втором круге ван де Зандсюлп встретится с победителем матча Томас Грикспур (Нидерланды) — Павел Котов (Россия).

В параллельных матчах немец Оскар Отте проиграл китайцу Шану Цзюньчэну (2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 5:7), а японец Есуке Ватануки победил француза Артура Риндеркнеха (6:3, 6:3, 6:2).